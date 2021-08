Arrascaeta reforça desejo de permanecer no Flamengo: 'Estou feliz aqui'

Apontado como melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Sport, por 2 a 0, em Volta Redonda, neste domingo à tarde pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Arrascaeta reafirmou o seu desejo de permanecer no clube. As negociações para a renovação de contrato estão em andamento.

"Vamos procurar o que for melhor pra todos. Isso vai ficar entre mim e o Flamengo. Estou muito feliz aqui, quero ficar aqui, mas isso aí é outro tema", limitou-se a dizer o uruguaio, que na sexta-feira foi mais uma vez convocado para servir a seleção do seu país nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Ele se mostrou muito tranquilo em relação a um acordo, mesmo porque ressaltou o fato de se sentir bem em campo. "Estou me sentindo muito bem, o time está bem. Está evoluindo..." concluiu.

A negociação deu uma travada nesta semana, quando Daniel Fonseca, representante do jogador, pediu ao Flamengo que compre 25% dos direitos federativos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai. Mas a direção carioca não aceita a ideia de gastar 5 milhões de euros perto de R$ 30 milhões com o clube uruguaio, embora reconheça o merecimento de dar um aumento salarial ao meia. O contrato seria renovado até 2025.

O atacante Bruno Henrique estava satisfeito por marcar mais um gol com a camisa rubro-negra. Ele chegou à marca de 68 gols pelo clube, 20 deles de cabeça como o marcado nesta tarde diante do Sport. Só achou que o placar poderia ter sido maior. "Nós criamos as chances, trocamos bem a bola, porém, não finalizamos tanto. Acho que faltou isso, mas o importante foi mesmo a vitória", resumiu.

Mas Bruno Henrique, assim como Isla, não estará na próxima partida, no próximo domingo (22) diante do Ceará, na Arena Castelão. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo. De qualquer forma, estão confirmados para o duelo com o Olimpia-PAR, quarta-feira, em jogo de volta das quartas da Copa Libertadores. Como venceu fora por 4 a 1, o Flamengo pode perder até por 3 a 0 para avançar às semifinais.