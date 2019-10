Arrascaeta sofre lesão no joelho, passará por artroscopia e para um mês

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira que o meia Arrascaeta sofreu uma contusão no joelho esquerdo durante o empate com o Grêmio por 1 a 1, na quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Em sua conta oficial no Twitter, o clube comunicou que exames de imagem apontaram uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do uruguaio, que precisará ser submetido a uma artroscopia.

A equipe rubro-negra não informou o tempo de recuperação, mas o jogador deve ficar pelo menos um mês afastado e é desfalque certo para o jogo de volta da competição continental, no dia 23 de outubro, no Maracanã.

A ausência de Arrascaeta preocupa o técnico Jorge Jesus, uma vez que o meia tem sido um dos principais destaques da equipe na temporada. O uruguaio marcou 14 gols e deu 11 assistências em 39 jogos.

A contusão sofrida pelo uruguaio é similar a de Vitinho, que se machucou em julho durante partida contra o Corinthians, em Itaquera, e ficou cerca de um mês fora.

Alô, Nação! Confira agora na #FLATV os bastidores do empate entre Flamengo e Grêmio: https://t.co/KA3IYPyFhZ pic.twitter.com/1BspNcygod — Flamengo (@Flamengo) October 3, 2019

Reserva imediato para o lugar de Arrascaeta, Diego ainda se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo, sofrida na derrota por 2 a 0 contra o Emelec, pelas oitavas de finais da Libertadores, e também está fora de combate. O atacante colombiano Berrío e o jovem Reinier são opções.

FILIPE LUÍS TAMBÉM TEM LESÃO

Quem também vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos é o lateral-esquerdo Filipe Luís. O time rubro-negro confirmou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, mas diferentemente do uruguaio, irá realizar tratamento apenas com fisioterapia. Desta forma, Renê deve ser o substituto natural da posição.