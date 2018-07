Arrependido, Lúcio diz que pediu desculpa a Ney Franco

SÃO PAULO - O zagueiro Lúcio afirmou nesta terça-feira que pediu desculpas ao técnico Ney Franco pela atitude que tomou após ter sido substituído durante a derrota por 2 a 1 para o Arsenal de Sarandi, na última quinta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores. Na ocasião, o jogador desabafou publicamente contra a substituição e gerou uma crise interna ainda maior após o revés que deixou o time em situação complicada na luta pela classificação às oitavas de final da competição.

"Pedi desculpas ao Ney porque não deveria ter dito aquilo. Saí triste com o jogo e acabei errando. Admito o erro e já deixei o treinador à vontade para contar comigo como ele quiser", disse o defensor, antes de reconhecer que a sua atitude, embora sincera, teve uma repercussão negativa para o São Paulo.

"É um momento difícil que estamos passando e qualquer coisa pequena ganha proporção maior, de pressão. Nosso time tem muita qualidade e vai reagir. Tenho certeza de que temos uma temporada promissora pela frente", completou.

Lúcio acabou se retratando sobre o assunto dois dias depois de Ney Franco ter avisado, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 sobre o Oeste, pelo Paulistão, que não vai mais aceitar reclamações de quem for substituído. Na ocasião, o comandante deu um recado indireto a Lúcio e Ganso, que anteriormente não escondeu a sua decepção com o fato de ter sido substituído durante o clássico com o Palmeiras, no último dia 10.

LIBERADO PARA JOGAR

No duelo diante do Palmeiras, Lúcio foi expulso após dar uma cotovelada no meia Valdivia. Julgado nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por causa da expulsão, ele foi punido com apenas uma partida de suspensão, já cumprida contra o Oeste. Com isso, o zagueiro está à disposição de Ney Franco para o duelo desta quarta, diante do São Bernardo, fora de casa, pela 13.ª rodada do Paulistão.