Arsenal admite interesse em ter Thierry Henry por empréstimo

LONDRES - O Arsenal não descarta a possibilidade de contratar o atacante Thierry Henry por empréstimo na janela para transferência de janeiro. De férias da Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos, onde atua pelo New York Red Bulls, o jogador é cobiçado pelo clube no qual se tornou ídolo.

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, admitiu que gostaria de contar com o jogador, embora tenha garantido que nenhuma proposta foi feita até o momento. "Eu tenho interesse de contar com ele, mas ainda não falei com ele sobre isso até o momento", comentou.

Caso acertasse com o clube inglês, Henry ficaria somente até a volta da MLS, com o início da temporada 2013 previsto para 2 de março. Seria a segunda vez que o francês atuaria pelo Arsenal nestas condições, já que na última temporada passou dois meses na equipe, quando marcou dois gols.

Mas o jogador virou ídolo do clube por sua primeira passagem, entre 1999 e 2007, quando se tornou o maior artilheiro da história do Arsenal, com 226 gols. Neste período, ele ajudou a equipe na conquista de dois Campeonatos Ingleses (2001/2002, 2003/2004), três Copas da Inglaterra (2001/2002, 2002/2003, 2004/2005) e três Supercopas da Inglaterra (1999, 2002, 2004).