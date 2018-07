Arsenal aguenta pressão, empata com Middlesbrough e assume liderança do Inglês

Em uma tarde inspirada de Petr Cech, o Arsenal levou pressão, mas contou com boas defesas do goleiro para ficar no empate por 0 a 0 com o Middlesbrough, neste sábado, no Emirates Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Apesar do resultado, o time londrino assumiu a liderança do torneio.

O empate fez com que o Arsenal fosse a 20 pontos, isolado na ponta, mas ameaçado pelo Manchester City, que tem 19 e enfrenta o Southampton no domingo, e pelo Liverpool, que soma 17 e pega o West Bromwich ainda neste sábado. Já o Middlesbrough foi a sete pontos, na 17.ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento do Inglês.

A primeira etapa ficou marcada pelo surpreendente domínio dos visitantes. Traore e Negredo chegaram com perigo, mas não conseguiram vencer Cech. Gastón Ramírez também perdeu boa chance de mexer no placar quando cabeceou da pequena área, mas o goleiro fez ótima defesa.

Cech não conseguiu chegar em uma bola, mas então contou com a sorte. Ramírez cobrou falta com capricho, mas acertou o travessão do goleiro checo. Do outro lado, o Arsenal parecia apático, sem criar boas oportunidades de abrir o placar.

Somente no segundo tempo os donos da casa passaram a ameaçar o Middlesbrough. Primeiro, em um duelo de ex-companheiros de Barcelona, Alexis Sánchez chutou e Victor Valdés fez a defesa. Depois, o experiente arqueiro apareceu bem para evitar o que seria um gol de cobertura de Theo Walcott e o placar seguiu inalterado até o apito final.

Na sequência do Campeonato Inglês, no próximo sábado, o Middlesbrough encara o Bournemouth, enquanto o Arsenal pega o Sunderland. Antes, porém, o time londrino entra em campo contra o Reading na terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste sábado,o atual campeão inglês Leicester bateu o Crystal Palace por 3 a 1, em casa, voltando a vencer após duas rodadas na competição. As duas equipes aparecem empatadas com 11 pontos, na 11.ª posição.

Jogando em casa, o West Ham superou o lanterna Sunderland por 1 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento, chegando a dez pontos na tabela. Os visitantes, por sua vez, seguem sem vencer na competição, com apenas dois pontos somados em nove jogos.

No País de Gales, Swansea e Watford ficaram apenas no 0 a 0 graças a uma boa atuação do goleiro Gomes, da equipe visitante. Com o resultado, o Watford foi a 12 pontos, em nono lugar, enquanto o Swansea aparece na penúltima posição da tabela, com cinco pontos.

Em mais um duelo da parte de baixo da classificação, o Stoke bateu o Hull City por 2 a 0, fora de casa, passou o rival e deixou a zona da degola. Com a vitória, os visitantes foram a nove pontos, no 16.º lugar, enquanto a equipe de Hull entrou na degola, em 18.º, com sete.

Jogando fora de casa, o Everton foi surpreendido e derrotado pelo Burnley por 2 a 0, em um péssimo resultado na briga por uma classificação às competições continentais. A equipe de Liverpool estacionou nos 15 pontos, na sexta posição, enquanto o Burnley chegou a dez pontos, na 14.ª colocação.