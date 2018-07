Arsenal anuncia a contratação do marfinense Gervinho

O jogador foi um dos destaques da vitoriosa campanha do Lille na última temporada, ajudando a equipe a conquistar o Campeonato Francês e a Copa da França, com 15 gols marcados em 40 partidas. No total, anotou 28 gols em 67 jogos em sua passagem pelo clube.

Gervinho começou sua carreira em 2005, pelo Beveren, da Bélgica, e dois anos depois já estava no futebol da França. Contratado pelo Le Mans, atuou também por duas temporadas pelo clube, antes de se transferir para o Lille.

Mesmo com apenas 24 anos, o atacante já é presença constante na seleção da Costa do Marfim. Já foi convocado 27 vezes, nas quais marcou seis gols. Esteve com a seleção marfinense na Olimpíada de Pequim, em 2008, e na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, na qual enfrentou o Brasil na primeira fase.

No Arsenal, Gervinho encontrará um companheiro de seleção: o lateral-direito e meio-campista Emmanuel Eboue, de 28 anos, que começou a jogar futebol na mesma escolinha em que o atacante começou a ser formar para a prática do esporte na Costa do Marfim: a Asec Mimosas.