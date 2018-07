Arsenal anuncia a renovação dos contratos de Cazorla e Walcott

Walcott, de 26 anos de idade, é o jogador do atual elenco que está há mais tempo no Arsenal, sendo que na temporada passada ele completou 300 jogos com a camisa dos Gunners, tendo marcado um total de 76 gols até aqui. Já Cazorla balançou as redes por 27 vezes em 148 partidas, depois de ter sido contratado junto ao Málaga em 2012.

O técnico Arsène Wenger festejou as renovações dos contratos dos dois jogadores, lembrando que os dois "são muito importantes para o time". "São jogadores com muita experiência, a renovação nos dá mais estabilidade e qualidade", ressaltou o treinador, por meio de declarações ao site oficial do clube.

Cazorla, por sinal, foi quem mais disputou partidas pelo Arsenal na temporada 2014/2015. Foram 53 jogos ao total, sendo que no ano passado ele ajudou o time de maneira decisiva na conquista da Copa da Inglaterra, marcando um belo gol de falta na vitória por 3 a 2 sobre o Hull City, em Wembley, na final da competição. Na ocasião, o time de Londres encerrou um jejum de exatos nove anos sem títulos do torneio, conquistado anteriormente em 2005 com vitória sobre o Manchester United.