Arsenal anuncia acerto com goleiro colombiano David Ospina

Entre os principais clubes ingleses, o Arsenal é aquele que menos tem se movimentado na janela para transferências, o que não significa que a equipe não esteja ligada no mercado. E ela comprovou isto neste domingo, ao anunciar a contratação do goleiro David Ospina, um dos destaques da Colômbia na última Copa do Mundo, junto ao Nice, da França.

Ospina chega depois de ajudar a levar a seleção colombiana até as quartas de final da Copa, na qual foi derrotada pelo Brasil. Nem Arsenal nem Nice, onde o jogador atuou por 189 partidas no Campeonato Francês ao longo de seis anos, revelaram o tempo de contrato ou os detalhes financeiros.

"David Ospina é um excelente goleiro, com boa experiência e já provou sua qualidade com desempenhos pelo Nice e a Colômbia. Ele vai trazer força para nosso elenco e nós estamos muito satisfeitos por sua contratação", declarou o técnico do Arsenal, Arsène Wenger.

Ospina tem apenas 25 anos, mas atua como profissional desde os 17, quando estreou pelo Atlético Nacional. Ele já tem 49 partidas pela sua seleção e no Arsenal deverá brigar pela posição de titular com Wojciech Szczesny, já que Lukasz Fabianski, outro goleiro da equipe na última temporada, se transferiu para o Swansea.