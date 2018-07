Arsenal anuncia contratação de atacante japonês

"Estou feliz porque Ryo estará conosco no ano novo. Ele foi testado por nós no verão e tem a habilidade bruta que atraiu muitos clubes ao redor do mundo. Estou ansioso para ajudá-lo a preencher o seu potencial aqui no Arsenal", afirmou o técnico Arsène Wenger ao site oficial do Arsenal.

Ryo Miyaichi tem apenas 18 anos e defendeu a seleção do Japão no Campeonato Mundial Sub-17 de 2009, realizado na Nigéria. Ele é o segundo jogador japonês contratado pelo Arsenal. Em 2001, o clube se reforçou com Junichi Inamoto, que teve uma passagem apagada pelo clube londrino.