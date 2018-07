Arsenal anuncia contratação de chileno Alexis Sánchez

O Arsenal saiu da fila de 10 anos ao ser campeão da Copa da Inglaterra da temporada passada e agora não quer mais ficar mais tanto tempo sem título. Para seguir brigando de igual para igual contra seus rivais no Campeonato Inglês, a equipe londrino anunciou um reforço de peso nesta quinta-feira: o chileno Alexis Sánchez, que estava no Barcelona.

A contratação foi anunciada pelo site oficial do Arsenal, que não revelou detalhes da negociação. A BBC, principal grupo de comunicação da Inglaterra, porém, noticia que o chileno custou 35 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 133 milhões.

A negociação é uma cartada dupla do Arsenal. Afinal, com o dinheiro recebido pelo chileno, o Barcelona ganha um fôlego extra para negociar com o Liverpool a contratação de Luis Suárez, que joga na mesma posição. A saída do uruguaio faria desmoronar o time do Liverpool, que brigou pelo título inglês até a última rodada na temporada passada.

Sánchez chegou a ser especulado como moeda de troca na negociação entre Barcelona e Liverpool. O jogador, de 25 anos, fez 88 jogos pelo time espanhol, marcando 39 gols em três temporadas. Na Copa do Mundo, foi titular da seleção chilena e fez o gol do seu time no empate em 1 a 1 com o Brasil pelas oitavas de final - o time brasileiro depois ganhou nos pênaltis.

Antes de chegar à Europa, ele rapidamente passou por Cobreloa, Colo-Colo e River Plate. Campeão argentino aos 19 anos, transferiu-se para a Udinese em 2008, jogando na Itália por três temporadas. "Como muita gente viu durante a Copa do Mundo neste verão (europeu), Alexis é um jogador de futebol fantástico e estamos orgulhosos que ele se juntou ao Arsenal", comento o técnico Arsène Wenger.

O atacante, que se disse muito feliz por se juntar a um time que tem um "grande técnico e um elenco fantástico, com torcedores por todo o mundo", fez exames médicos nesta quinta-feira em Londres. Ele só vai se juntar ao elenco no fim do mês, uma vez que tem direito a um mês de férias depois da Copa do Mundo.