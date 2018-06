Arsenal anuncia contratação de goleiro alemão do Bayer Leverkusen

O Arsenal anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro alemão Bernd Leno, que se destacou nas últimas temporadas pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. Segundo a imprensa britânica, o clube inglês venceu a concorrência de Napoli e Liverpool para trazer o goleiro de 26 anos à Inglaterra. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube londrino.

"Estou empolgado e orgulhoso, pois é um clube muito grande e conhecido em todo o mundo. Na Alemanha, o Arsenal é muito famoso e, quando soube da proposta, fiquei nervoso no momento mas estava claro: sempre quis jogar pelo Arsenal", declarou o goleiro ao site oficial do clube inglês.

Foi o segundo reforço do Arsenal para a próxima temporada, que se inicia após o término da Copa do Mundo, no fim de agosto. Além de Leno, o time inglês também acertou com o lateral-direito suíço Stephan Lichtsteiner. O jogador enfrentou o Brasil no último domingo, no Mundial e estava na Juventus, da Itália.

"Estamos muito contentes com a chegada de Leno. É um goleiro de muita qualidade e experiência. Estamos todos animados com o fato de Leno ter escolhido o Arsenal", disse o técnico espanhol Unai Emery, que deixou o Paris Saint-Germain para substituir Arsène Wenger - o francês encerrou sua passagem de 22 anos no comando do clube inglês.

Leno integrou a lista preliminar da Alemanha para a Copa do Mundo. No entanto, foi cortado pelo técnico Joachim Löw da relação final formada pelos 23 atletas que disputam o Mundial. Ele chega para ser o substituto de Petr Cech, já que o checo tem 36 anos e deve se aposentar nas próximas temporadas. O colombiano David Ospina, outro goleiro do elenco, não tem sua permanência garantida.

O Arsenal tem como desafio melhorar seu desempenho em relação à última temporada, em que decepcionou ao terminar na sexta colocação do Campeonato Inglês e não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva. A estreia no torneio nacional será diante do atual campeão Manchester City, no dia 11 de agosto.