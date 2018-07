Arsenal anuncia contratação de volante polonês de 17 anos

O Arsenal realizou nesta quarta-feira a sua primeira contratação na janela de transferências de janeiro. O clube londrino oficializou a chegada do volante polonês Krystian Bielic, de apenas 17 anos. O jogador estava no Legia Varsóvia, do seu país, e também tem passagens pelas seleções de base da Polônia.

Os valores da transação não foram revelados por Arsenal e Legia Varsóvia. O time londrino, porém, teria desembolsado 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 7,9 milhões), de acordo com informações da imprensa britânica.

Bielik fez a sua estreia entre os profissional apenas em agosto, quando ainda tinha 16 anos. O polonês, considerado versátil, também pode atuar como zagueiro. E a tendência é que inicialmente ele seja utilizado pela equipe Sub-21 do Arsenal, sendo progressivamente aproveitado pelo técnico Arsène Wenger no time principal.