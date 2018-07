Arsenal anuncia francês Lacazette e fecha contratação mais cara da sua história

O Arsenal confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante francês Alexandre Lacazette, do Lyon. O clube inglês vai pagar 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 225 milhões) na transação que se torna a mais cara na história do clube londrino, superando os 50 milhões de euros (R$ 187,5 milhões) pagos ao Real Madrid pelo alemão Mesut Özil, em 2013.

O tempo do vínculo assinado com Lacazette, de 26 anos, não foi anunciado. O Arsenal revelou apenas que se trata de um contrato de longo prazo. O atleta deverá viajar com a delegação neste final de semana para a pré-temporada em Sidney, onde o time fará dois amistosos.

"Estamos muito felizes por Alexandre se juntar ao nosso grupo. Ele mostrou durante vários anos que pode marcar gols e que é um finalizador muito eficiente. Além disso, ele possui muitas características técnicas interessantes e um forte caráter. Então, ele é um cara que será uma grande aquisição para nós e alguém que nos ajudará nesse desafio de estar em alto nível nesta temporada", elogiou o técnico do Arsenal, Arsène Wenger.

Lacazette tinha ainda mais dois anos de contrato com a equipe francesa, mas deixou clara sua vontade de sair após o clube não ter conseguido vaga para disputar a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Havia uma expectativa que ele se transferisse para o Atlético de Madrid, mas o negócio não foi à frente pela proibição imposta ao clube espanhol de fazer contratações nesta janela de transferências, imposta pela Fifa e confirmada pela Corte Arbitral do Esporte no mês passado.

O jogador alcançou seu recorde pessoal na temporada passada ao marcar 28 gols no Campeonato Francês - também atingiu a marca de 100 gols pela liga francesa e 129 na equipe principal em todas as competições, desde a sua estreia na temporada 2009/2010.

Lacazette é o quarto maior goleador da história do Lyon. E o clube, em seu site oficial, destacou o "fim de uma bela história" ao anunciar a saída do atacante, que chegou com 12 anos ao clube e agora vai defender o Arsenal.