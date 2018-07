Arsenal anuncia lateral da seleção francesa como reforço

O Arsenal anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Mathieu Debuchy, que estava no Newcastle e defendeu a França na última Copa do Mundo. Ele chega ao clube para preencher a vaga aberta por outro jogador francês, Sagna, que foi para o Manchester City.

Debuchy foi contratado por 12 milhões de libras (cerca de US$ 20,5 milhões) e se tornou o segundo reforço confirmado pelo clube de Londres para a próxima temporada do futebol europeu. O outro é o chileno Alexis Sánchez, que estava no Barcelona e foi oficialmente contratado na semana passada.

O jogador francês de 28 anos de idade, que estava há um ano e meio no Newcastle, comemorou a chance de defender o Arsenal e disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Ele chega pelas mãos do técnico Arsène Wenger, que na temporada passada conseguiu conquistar a Copa da Inglaterra e encerrar um jejum de títulos que durava desde 2005.

"Estou muito orgulhoso por me juntar a um grande clube como Arsenal e vestir suas cores, que são de um dos maiores clubes de todo mundo. Estou ansioso para trabalhar com Arsène Wenger e ajudar na evolução da equipe a partir do sucesso na temporada passada com a Copa da Inglaterra. Jogar de novo a Liga dos Campeões é motivo de grande empolgação para mim e farei o melhor para ajudar o Arsenal a competir por troféus", afirmou o novo reforço.