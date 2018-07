Arsenal anuncia renovação com trio francês: Giroud, Coquelin e Koscielny

De uma só vez o Arsenal acertou a renovação com três dos principais jogadores do seu elenco, todos franceses. Nesta quinta-feira, o clube londrino revelou que o atacante Olivier Giroud, o volante Francis Coquelin e o zagueiro Laurent Koscielny assinaram novos contratos nesta manhã. Não informou, contudo, a duração destes acordos, apenas que eles são de "longa duração".

Os três são titulares da equipe do técnico Arsène Wenger, que comemorou o acerto. "Estamos muito satisfeitos que três importantes membros do nosso time se comprometeram com um longo contrato", comentou, elogiando principalmente Coquelin, que demorou a se firmar. "Francis evoluiu tremendamente nos últimos anos."

Giroud, tem sido, dentre os três, o mais importante para o time. Apesar de só ter assumido a titularidade há pouco tempo, marcou seis gols no Campeonato Inglês. Além disso, foi às redes nas últimas quatro partidas que fez pelo clube, que ele defende desde meados de 2012.

Koscielny chegou dois anos antes, vindo do Lorient, e desde então é titular. Já são 273 partidas e 22 gols pelo clube. Aos 31 anos, é também um dos pilares da seleção francesa.

Já Coquelin foi formado nas categorias de base do Arsenal, mas demorou a estourar. Passou por empréstimo por Lorient, Freiburg e Charlton e só nas últimas três temporadas atuou com regularidade sob o comando de Wenger. O treinador francês, aliás, ainda tem mais um compatriota no elenco: o zagueiro Mathieu Debuchy, escalado apenas uma vez na temporada.