Arsenal anuncia renovação contratual do lateral Bellerín

O Arsenal anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para a renovação contratual do lateral-direito Hector Bellerín, de 21 anos. O clube não revelou o período previsto no novo vínculo e limitou-se a dizer que trata-se de um compromisso de "longo prazo".

Alguns veículos de imprensa da Inglaterra garantem que o novo vínculo tem duração prevista de seis anos. Trata-se do início das negociações do Arsenal com os principais nomes de seu elenco. Nos próximos dias, o clube pretende acertar a prorrogação do vínculo do meia Özil e do atacante Alexis Sánchez, que possuem contrato até junho de 2018.

Mesmo com a pouca idade, Bellerín tem passagens na seleção espanhola com Vicente Del Bosque, mas perdeu espaço com a chegada de Julen Lopetegui. Contratado em 2011 das categorias de base do Barcelona em 2011, o jogador foi alvo de especulações que o colocaram na mira do próprio Barça e do Manchester City.