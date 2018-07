Arsenal aproveita expulsão de Adebayor e bate Tottenham por 5x2

Adebayor, que colocou seu time na frente e deixou seu time na frente do placar por 10 minutos, recebeu cartão vermelho sete minutos depois, após uma entrada com os dois pés em Santi Cazorla no primeiro tempo.

O defensor alemão Per Mertesacker igualou a partida para o Arsenal com uma poderosa cabeçada aos 24 minutos da primeira etapa, e os visitantes não conseguiram mais se recuperar.

O Arsenal, que havia desperdiçado uma vantagem de dois gols em seus dois jogos anteriores, está tentando lidar com seu pior início de temporada desde 1982/83.

O Tottenham, tendo vencido o Manchester Unites em setembro, havia recentemente perdido duas partidas seguidas, dando assim mais munição às críticas ao técnico do time, Andre Villas-Boas.

(Reportagem de Stephen Wood)