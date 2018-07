Arsenal arranca empate nos acréscimos e vence Bayern nos pênaltis na China

Após vários encontros recentes pela Liga dos Campeões da Europa, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentaram nesta quarta-feira em um amistoso de pré-temporada, válido pela International Champions Cup. E dessa vez quem se deu melhor foi o time londrino, que arrancou o empate por 1 a 1 nos acréscimos do segundo tempo e depois triunfou na disputa de pênaltis por 3 a 2, em Xangai.

Os dois gigantes europeus não chegaram a contar com a força máxima, mas utilizaram a maior parte dos seus principais jogadores. No Bayern, por exemplo, o recém-contratado James Rodríguez foi titular, sendo substituído aos 20 minutos do segundo tempo, assim como Ribery e Hummels, um dos únicos jogadores que ficaram em campo até o final - foram três em cada time. Em compensação, Neuer, Boateng e Robben não jogaram. No Arsenal, Lacazette começou entre os titulares, sendo substituído no intervalo, assim como Özil.

O Bayern abriu vantagem logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Lewandowski, em cobrança de pênalti. O gol de empate do Arsenal saiu apenas aos 48 minutos da etapa final, sendo feito de cabeça por Iwobi, após cruzamento de Ramsey.

A definição da partida, então, seguiu para a disputa de pênaltis. Aí, o Bayern desperdiçou três cobranças, com Alaba, Renato Sanches e Bernat, enquanto apenas Elnery falhou pelo time londrino, o que lhe rendeu o triunfo.

Os dois times voltarão a campo no próximo sábado. O Arsenal disputará clássico londrino com o Chelsea, em amistoso na cidade de Pequim. Também na China, em Shenzhen, o Bayern vai ter pela frente o Milan, pela International Champions Cup.

OUTROS INGLESES NA ÁSIA - Ainda no continente asiático, mas em Hong Kong, foram disputadas as semifinais do Premier League Asia Trophy. O Liverpool venceu o Crystal Palace por 2 a 0, com gols de Solanke e Origi, enquanto o Leicester bateu o West Bromwich Albion por 7 a 6 nos pênaltis após empate por 1 a 1. A decisão e a disputa do terceiro lugar serão realizadas no próximo sábado.