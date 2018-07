Arsenal assina com jovem defensor do Southampton

Um dia depois de contratar o goleiro colombiano Ospina, o Arsenal voltou ao mercado e anunciou nesta segunda-feira mais um reforço para a próxima temporada. O clube acertou a contratação do jovem defensor Calum Chambers, de apenas 19 anos, que estava no Southampton. O jogador chega para ser uma espécie de curinga no time londrino, já que pode atuar como zagueiro, lateral-direito e até volante.

"Nós estamos muito satisfeitos que o Calum tenha se juntado a nós. O jeito que ele se adaptou ao Campeonato Inglês na temporada passada com o Southampton, com tão pouca idade, mostra que ele tem uma qualidade tremenda. Ele tem muitos dos atributos que nós procuramos em um jovem jogador e tenho certeza que ele nos fará bem", declarou o técnico Arsène Wenger.

Em comunicado oficial, o Arsenal se limitou a dizer que assinou com Chambers "por um longo período" e não informou o valor da transferência, mas a imprensa inglesa noticiou que o clube teria desembolsado 16 milhões de libras (R$ 60,6 milhões) para contar com o jovem, atualmente capitão da seleção sub-19 do país.

"Eu estou muito feliz por ter assinado com o Arsenal. Eles são um time que eu admiro muito pelo estilo de jogo, e a equipe que tem sido uma das melhores da Europa por muitos anos. Eu estou ansioso para me juntar aos meus novos companheiros e começar a preparação para a próxima temporada", disse o jogador.

Chambers chegou ao Southampton quando tinha apenas sete anos e estreou pelo time profissional na primeira partida do último Campeonato Inglês. Ele se juntará a seus companheiros na Áustria, onde o Arsenal faz pré-temporada, mas sua estreia está prevista para a Emirates Cup, que acontecerá neste fim de semana em Londres.