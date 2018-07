Arsenal atropela o Lyon em torneio amistoso; Borussia Dortmund bate a Juventus

No outro jogo do torneio, o Villarreal venceu o Wolfsburg por 2 a 1, com gols de Mario Gaspar e Nahuel Leiva. Ivan Perisic descontou. O Arsenal lidera a Emirates Cup com nove pontos (três pela vitória e mais um por cada gol marcado), o Vilarreal é o segundo com 5, o Wolfsburg é o terceiro com 1 e o Lyon está na lanterna sem pontos. Neste domingo, o Lyon enfrenta o Villarreal e o Arsenal encara o Wolfsburg.

Em outro amistoso deste sábado, o Borussia Dortmund derrotou a Juventus por 2 a 0, em St. Gallen, na Suíça. O destaque da partida ficou por conta do golaço de Marco Reus. Aubameyang marcou o outro.

O time alemão abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Mkhitaryan avançou pela esquerda e tocou na entrada da área para Aubameyang bater para as redes. Aos 19 da segunda etapa, Reus recebeu na intermediária, mandou por baixo das pernas de Bonucci e chutou firme para ampliar.

O Borussia Dortmund agora se prepara para a estreia oficial na temporada. Na quinta-feira, a equipe enfrentará o Wolfsberger, da Áustria, pela terceira fase eliminatória da Liga Europa. A Juventus ainda fará dois amistosos - contra o Lechia Gdansk e o Olympique de Marselha - antes de disputar na Supercopa da Itália contra a Lazio, em 8 de agosto.

Na Alemanha, o Werder Bremen derrotou o Sevilla por 3 a 1. Felix Kroos abriu o placar, de pênalti, para os donos da casa aos 27 do primeiro tempo. Anthony Ujah ampliou cinco minutos mais tarde e Oliver Huesing garantiu a vitória aos 38 da etapa final. Juan Muñoz descontou no minuto seguinte.