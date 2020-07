Arsenal avalia pagar cerca de R$ 275 milhões por 'novo Cristiano Ronaldo', diz jornal

O Arsenal estaria disposto a desembolsar cerca de 45 milhões de euros (R$ 275,7 milhões) por Joelson Fernandes, de 17 anos. Isso é o que diz o jornal lusitano A Bola. O jovem atleta é chamado em Portugal, de novo Cristiano Ronaldo e acumula passagens pelas seleções sub-15, 16 e 17 do país.

De acordo com o jornal português, Barcelona e Juventus também teriam interesse no jogador, mas a negociação mais adiantada, até o momento, é dos Gunners.

Natural de Guiné-Bissau, o atacante foi para Portugal aos 11 anos. Ele viajava 247 quilômetros todos os dias, de Aveiro a Lisboa, para treinar com seus companheiros de equipe até mudar-se para a capital e frequentar a academia de futebol do Sporting em tempo integral.

Neste mês, Fernandes bateu um recorde de Cristiano Ronaldo. Ele tornou-se o jogador mais novo a participar de uma partida válida pelo Campeonato Português. Se as comparações com o estilo de jogo do craque lusitano já eram constantes, após o feito passaram a ser ainda mais recorrentes.