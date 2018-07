Arsenal avança à fase de grupos da Liga dos Campeões e Napoli cai

O Arsenal suou, mas confirmou sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Depois empatar por 0 a 0 com o Besiktas na primeira partida, semana passada, em Istambul, a equipe londrina venceu por 1 a 0 em Londres pela última fase de playoffs do torneio. Agora, espera o sorteio dos grupos, que acontecerá já nesta quinta.

Como na primeira partida, o Arsenal enfrentou bastante dificuldade contra o Besiktas. Wilshere teve boa chance logo no início, mas o Besiktas respondeu e reclamou de dois pênaltis. Já nos acréscimos da primeira etapa, Wilshere tabelou com Özil e a bola sobrou para Alexis Sánchez, que bateu cruzado e abriu o placar.

No segundo tempo, o Besiktas tentou ir para cima, mas sem causar grandes problemas ao gol do adversário. Pelo contrário, o Arsenal foi quem criou mais e perdeu boas chances com Debuchy, que cabeceou para fora, e Oxlade-Chamberlain, que perdeu de frente para o goleiro.

Aos 30 minutos, no entanto, Debuchy foi expulso e deixou o Arsenal com um a menos. A reta final da partida foi de pressão do Besiktas, que teve sua melhor chance em cruzamento que Demba Ba não alcançou. Mas os donos da casa souberam se segurar bem e confirmaram a classificação.

Se o Arsenal está na fase de grupos, o Napoli está fora da Liga dos Campeões e terá que se contentar com a disputa da Liga Europa. Depois de empatar no jogo de ida por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, em casa, o time italiano caiu por 3 a 1 nesta quarta, na Espanha. Melhor para os bascos, que voltarão a disputar o principal torneio europeu de clubes.

Depois de um primeiro tempo bastante disputado, o Napoli até conseguiu abrir o placar nesta quarta. Logo aos dois minutos da etapa final, Hamsik aproveitou sobra na entrada da área após cruzamento da esquerda, ajeitou para o pé esquerdo e finalizou para colocar o time italiano na frente.

O Athletic foi para cima e conseguiu o empate aos 16. Após escanteio da esquerda, Aduriz aproveitou erro de marcação, dominou sozinho e tocou na saída do goleiro. Aos 24, Albiol e o goleiro brasileiro Rafael, convocado por Dunga para a seleção, erraram, o próprio Aduriz aproveitou e tocou para o gol vazio. Ainda houve tempo para que Ibai se aproveitasse de um erro do auxiliar para selar o placar.

OUTROS RESULTADOS - Também nesta quarta, o Bayer Leverkusen confirmou a vaga na fase de grupos com uma goleada por 4 a 0 sobre o Copenhagen. O time alemão já havia vencido por 3 a 2 na ida, mesmo atuando na Dinamarca, e aproveitou a diferença técnica em relação ao adversário para passar com facilidade em casa.

Logo aos dois minutos, Heung-Min Son aproveitou erro bobo na saída de bola dinamarquesa e marcou o primeiro. Apenas cinco minutos depois, Calhanoglu bateu falta, a bola desviou e matou o goleiro. Os últimos dois gols foram do artilheiro Kiessling. O primeiro, aos 31, de pênalti. O segundo, já aos 20 do segundo tempo para selar o placar.

Outro classificado desta quarta para a fase de grupos da Liga dos Campeões foi o Malmö. Depois de perder para o Red Bull Salzburg por 2 a 1 na ida, na Áustria, o time sueco avançou ao vencer por 3 a 0 o jogo de volta, em casa.