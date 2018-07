Arsenal bate Everton, alcança quarta vitória seguida e assume ponta do Inglês

Com o apoio de seus torcedores, o Arsenal saiu na frente com um gol de Giroud aos 36 minutos do primeiro tempo. No primeiro jogo como titular pela equipe inglesa, o atacante francês aproveitou cruzamento da direita e se antecipou ao goleiro para desviar de cabeça. O segundo saiu de modo semelhante, três minutos depois. Em bola alçada à área pelo lado esquerdo, o zagueiro Koscielny apareceu antes do goleiro para fazer de cabeça.

O Everton esboçou uma reação aos 43 minutos da etapa inicial. Barkley fez boa jogada e arriscou de fora da área. A bola desviou no brasileiro Gabriel Paulista e enganou o goleiro Petr Cech. Na etapa final, o time da casa conseguiu controlar a partida e dormirá na liderança do Inglês.

As duas equipes voltam a jogar no sábado pela competição nacional. O Arsenal vai até o País de Gales, onde encara o Swansea, 11º colocado com 13 pontos. O Everton recebe o Norwich, que está em 16º lugar com nove.