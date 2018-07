Arsenal bate Fulham e mantém liderança do Campeonato Inglês

LONDRES - O Arsenal se sustentou na liderança do Campeonato Inglês neste sábado. Em casa, no Emirates Stadium, o time londrino enfrentou dificuldades para superar o bloqueio defensivo adversário, mas derrotou o Fulham por 2 a 0, em partida válida pela 22ª rodada do torneio nacional.

O triunfo deste sábado deixou o Arsenal com 51 pontos, na liderança do Campeonato Inglês. Já o Fulham, com apenas 19 pontos, segue perigosamente próximo da zona de rebaixamento, apenas na 17ª colocação.

O nome do jogo foi Santi Cazorla, autor dos dois gols da partida. O primeiro deles saiu aos 11 minutos, após rápida troca de passes na grande área. Depois, aos 15, o espanhol definiu a vitória do time londrino com um chute de fora da área.

CITY TAMBÉM VENCE O Arsenal segue na dianteira do Campeonato Inglês, mas também continua sendo perseguido de perto pelo Manchester City, o vice-líder, que chegou aos 50 pontos, apenas um a menos do que o time londrino, com a vitória sobre o Cardiff City por 4 a 2, em casa.

Marcado pelo estilo ofensivo, o Manchester City chegou assim aos 103 gols marcados nesta temporada, sendo 63 apenas no Campeonato Inglês. Os quatro gols deste sábado foram marcados por Edin Dzeko, Jesus Navas, Yaya Touré e Sergio Agüero. Craig Noone e Fraizer Campbell fizeram os gols do Cardiff, o lanterna do Campeonato Inglês.

Também neste sábado, o Newcastle, com dois gols de Cabaye, venceu o West Ham por 3 a 1, fora de casa. O Norwich City superou o Hull City por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Crystal Palace sobre o Stoke City, ambas em casa. Já Sunderland e Southampton empataram por 2 a 2.