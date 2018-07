Arsenal bate Hull City e fica perto de vaga na Liga dos Campeões

KINGSTON UPON HULL - O Arsenal segue sua busca por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Neste domingo, o time londrino venceu o Hull City por 3 a 0, fora de casa, em rodada do Campeonato Inglês, e ficou mais perto da classificação.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 70 pontos e continua ocupando a quarta colocação, que dá vaga na fase preliminar da competição europeia. Para entrar direto na fase de grupos, a equipe precisará superar o Manchester City, que tem 71, mas ainda conta com dois jogos a menos - jogará nesta rodada somente nesta segunda-feira.

No retorno de Özil, recuperado de lesão, o Arsenal não teve problemas para dominar os anfitriões. O primeiro gol saiu aos 31 minutos de jogo, com Aaron Ramsey. Antes do intervalo, Podolski marcou um belo gol ao finalizar de primeira dentro da área após assistência de peito do mesmo Ramsey.

Sem oferecer maior resistência, com exceção de uma bola na trave no primeiro tempo, o Hull City abriu caminho para o terceiro gol na etapa final. Aos 9, a dupla Podolski-Ramsey voltou a brilhar. O primeiro finalizou e o segundo aproveitou o rebote para dar números finais do confronto.