Arsenal bate Hull City e mantém distância na ponta do Inglês

LONDRES - Com grande campanha neste início de temporada europeia, o Arsenal conseguiu mais uma vitória no Campeonato Inglês nesta quarta-feira e manteve a vantagem na ponta da tabela. Em casa, no Emirates Stadium, a equipe londrina contou com um gol logo no início para dar tranquilidade diante do Hull City. Então, marcou mais uma vez na segunda etapa e selou o triunfo por 2 a 0, pela 14.ª rodada.

O resultado levou o Arsenal aos 34 pontos e a vantagem de quatro pontos para o vice-líder Chelsea só não aumentou porque a equipe de José Mourinho também venceu na rodada. Por outro lado, o Hull City voltou a tropeçar depois de uma bela vitória sobre o Liverpool no final de semana e estacionou nos 17 pontos.

Embalado, o Arsenal foi para cima no início da partida desta quarta e abriu o placar com pouco mais de um minuto. O lateral Jenkinson recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Bendtner, que desviou para marcar. No início do segundo tempo, logo aos dois minutos, Monreal evitou saída de bola, Özil tabelou com Ramsey e finalizou sem chance para o goleiro, selando o placar.

A 15.ª rodada do Campeonato Inglês acontece já neste final de semana e o Arsenal voltará a campo para pegar o Everton, domingo, novamente em casa. Já o Hull City só atua na segunda-feira, quando tentará a recuperação na competição diante do Swansea, no País de Gales.

Principal rival do Arsenal neste momento, o Chelsea suou bem mais para conseguir sua vitória nesta quarta. Mesmo diante do lanterna da competição, a equipe levou sufoco e precisou virar para bater o Sunderland por 4 a 3, no Stamford Bridge. Hazard foi o destaque com dois gols marcados. O resultado levou o Chelsea aos 30 pontos, enquanto o Sunderland amarga a última colocação com oito.

Apesar da disparidade na tabela, os visitantes foram pra cima e abriram o placar logo aos 14 minutos, com Altidore. A virada dos anfitriões veio ainda no primeiro tempo, com Lampard e Hazard. O''Shea empataria no início da etapa final, mas Hazard marcaria mais um belo gol na sequência para recolocar o Chelsea em vantagem. Bardsley, então, jogou contra o patrimônio e fez o quarto, mas ele mesmo, no minuto seguinte, se redimiu, fazendo o terceiro dos visitantes.

Ainda nesta quarta, o Manchester United deu sequência à sua má fase ao ser derrotado pelo Everton, em casa, por 1 a 0, no reencontro do técnico David Moyes com sua antiga torcida. O resultado deixa o time de Old Trafford com 22 pontos, na nona colocação, enquanto a equipe de Liverpool tem 27. O único gol do jogo foi marcado por Oviedo, já aos 41 minutos do segundo tempo.

Uma chuva de gols aconteceu em Anfield Road nesta quarta. Com show do uruguaio Luis Suárez, que marcou quatro vezes, o Liverpool goleou o Norwich por 5 a 1 e segue sonhando com o título, com 27 pontos. Por outro lado, o Norwich está próximo da zona de rebaixamento, com apenas 14. Nos outros jogos já encerrados do dia, o Swansea derrotou o Newcastle com facilidade, por 3 a 0, em casa. O Aston Villa bateu o Southampton mesmo na casa do adversário por 3 a 2. Já o Stoke City recebeu o Cardiff e não passou de um empate por 0 a 0.