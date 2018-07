Arsenal bate o Newcastle e fica perto de jogar a Liga dos Campeões

LONDRES - A má fase passou e o Arsenal, se não disputa mais o título do Campeonato Inglês, está mais perto de uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira, no complemento da 36.ª e antepenúltima rodada, o time de Londres derrotou o Newcastle por 3 a 0, no Emirates Stadium, e abriu quatro pontos de vantagem para o Everton na luta pelo quarto e último lugar do país para a competição europeia.

Agora com 73 pontos, o Arsenal fez a sua parte em casa para se consolidar na quarta posição, aproveitando ainda o tropeço do rival de Liverpool no final de semana - no último sábado, foi derrotado como visitante pelo Southampton por 2 a 0. Na penúltima rodada, o time londrino garantirá a vaga se derrotar, novamente como mandante, o West Bromwich.

Mas a classificação pode vir antes, no sábado, quando o Everton receberá o Manchester City, que luta pelo título inglês com Chelsea e Liverpool. Uma derrota da equipe da casa será suficiente para assegurar o Arsenal na fase preliminar, a última antes da de grupos, da Liga dos Campeões.

Contra um adversário que passa por péssima fase na competição - perdeu a sétima seguida e está estacionado na nona colocação, com 46 pontos -, o Arsenal não teve trabalho para derrotar o Newcastle. Os gols foram saindo naturalmente, sem que os visitantes ameaçassem o gol defendido por Szczesny.

O primeiro saiu aos 26 minutos do primeiro tempo com Laurent Koscielny, após cobrança de falta pelo meio para a área. O segundo, aos 42, foi do meia alemão Ozil, que aproveitou o rebote de um chute de Giroud. Na segunda etapa, aos 21, com o mesmo Giroud.