Arsenal bate Stoke City de virada e assume liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal saiu atrás no placar, mas conseguiu buscar a virada e bateu o Stoke City por 3 a 1, neste sábado, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium, e assumiu a liderança provisória do torneio.

Assim, o Arsenal foi à liderança do Inglês graças aos critérios de desempate, pois soma os mesmos 34 pontos do Chelsea, que joga no domingo contra o West Bromwich Albion. Já o Stoke City estacionou nos 19 pontos, na décima posição.

Na partida, o Stoke abriu o placar aos 29 minutos. Após Xhaka acertar uma cotovelada na cabeça de Allen dentro da área, a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Adam deslocou o goleiro, bateu no canto esquerdo e saiu para comemorar.

O Arsenal, no entanto, conseguiu buscar o empate ainda na primeira etapa. Aos 41 minutos, Bellerín recebeu lançamento na linha de fundo pelo lado direito e cruzou para Walcott desviar para o gol na primeira trave.

Após o intervalo, os donos da casa viraram o placar. Logo aos quatro minutos, Chamberlain lançou Özil de cavadinha, nas costas da zaga, e o alemão cabeceou por cobertura sobre o goleiro adversário.

Aos 29 minutos, Iwobi deu números finais ao marcador. O nigeriano aproveitou-se da lei da vantagem após falta em um companheiro, invadiu a área com a bola e bateu forte para as redes: 3 a 1.

O Campeonato Inglês tem sequência no meio da semana. Enquanto o Arsenal encara o Everton na próxima terça-feira, fora de casa, o Stoke recebe o Southampton, no dia seguinte.

MAIS RESULTADOS

Ainda neste sábado, jogando em casa, o Watford derrotou o Everton por 3 a 2 e superou o adversário na parte intermediária da tabela do Inglês. Okaka, duas vezes, e Prödl fizeram os gols da vitória. Lukaku balançou as redes pelo outro lado.

Outro 3 a 2 aconteceu na vitória do Burnley sobre o Bournemouth, em casa, com gols de Jeff Hendrick, Stephen Ward e George Boyd para os anfitriões. Benik Afobe e Charlie Daniels descontaram.

Com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Crystal Palace arrancou um empate por 3 a 3 contra o Hull City e manteve o adversário na zona de rebaixamento do Inglês por mais uma rodada. Snodgrass, Diomande e Diomande fizeram os gols do Hull, enquanto Benteke, Zaha e Campbell balançaram as redes pelos visitantes.

Na briga direta contra a degola, o Swansea deixou a lanterna e a zona de rebaixamento do Inglês ao bater o Sunderland por 3 a 0, no País de Gales, e ainda empurrou o rival para a última posição. Sigurdsson e Llorente, duas vezes, foram os artilheiros do jogo.