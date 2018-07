Arsenal bate Villa por 4 x 2 e assume liderança

A equipe do técnico Arsène Wenger, ainda se recuperando da derrota de 3 x 2 para o rival londrino Tottenham Hotspur na semana passada e do 2 x 0 diante do Braga pela Liga dos Campeões no meio da semana, abriu um ponto diante do campeão Chelsea, que visita o Newcastle United no domingo.

O Manchester United, que joga em casa contra o 11o colocado Blackburn Rovers com Wayne Rooney na escalação, soma 28 pontos e está empatado com o Chelsea, podendo passar o Arsenal ainda neste sábado.

O Arsenal perdeu um punhado de chances enquanto o novato Ciaran Clark marcou dois gols para o time da casa no segundo tempo, transformando o que poderia ser um jogo tranquilo em um final nervoso nos 20 últimos minutos.

Na primeira etapa, o Arsenal dominou e o Villa agradeceu por ficar no empate nos 39 minutos iniciais, quando uma mancada da defesa permitiu a Andrei Arshavin penetrar a área e chutar fora do alcance do goleiro Brad Friedel.

Samir Nasri poderia ter feito o segundo um minuto depois, mas bateu contra o lado de fora da rede.

Friedel teve que proteger o gol mais uma vez contra uma cabeçada forte de Marouane Chamakh aos 44 minutos, pouco antes de Nasri finalmente conferir seu primeiro tento.

Gerard Houllier, o técnico francês do Villa, tirou Robert Pires, compatriota e ex-meio-campista do Arsenal, no intervalo e mudou a cara do time na etapa complementar.

Clark aparou a bola no peito na entrada da área aos sete minutos do segundo tempo e disparou contra a rede de Lukasz Fabianski para recuperar um gol, embora seu companheiro de equipe John Carew parecesse estar impedido.

A alegria do Villa durou pouco, já que Chamakh devolveu a vantagem de dois gols ao Arsenal em seguida.

Clark novamente reavivou as esperanças de sua equipe aproveitando uma cabeceada de Richard Dunne aos 25 minutos da segunda etapa.

O meio-campo adolescente Wilshere, que assinou um novo contrato de longo prazo neste mês depois de estrear no futebol inglês em agosto, garantiu os três pontos do Arsenal com um mergulho de cabeça já aos três minutos dos acréscimos.