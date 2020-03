Arsenal cancela volta aos treinos nesta terça depois de 14 dias de isolamento

A direção do Arsenal cancelou a volta do elenco aos treinamentos, que seria nesta terça-feira, e aconselhou os seus jogadores a ficarem em casa, apesar de terem completado 14 dias de isolamento, depois que o técnico espanhol Mikel Arteta testou positivo para o novo coronavírus, denominado Covid-19. A Premier League, que organiza a elite do futebol inglês, suspendeu a temporada até 30 de abril.

"Como resultado da situação atual, temos certeza de que seria inapropriado e irresponsável pedir aos jogadores que voltassem neste momento", disse o Arsenal em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira. "Portanto, todos os nossos atletas permanecem em casa".

O clube também confirmou que continuará pagando os salários de seus funcionários casuais até 30 de abril, apesar da suspensão, seguindo o que havia anunciado na semana passada o Manchester United.

"Estes são tempos difíceis para todos, mas em particular para os nossos trabalhadores casuais", disse Vinai Venkatesham, diretor administrativo do Arsenal. "Este gesto visa aliviar a incerteza financeira deles".

As regras da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) apontam que a temporada deve terminar em 1.º de junho, mas a própria entidade, a Premier League, a EFL (que organiza os campeonatos da segunda até a quarta divisões) e as equipes profissionais de mulheres, juntamente com as associações de jogadores e dirigentes, concordam em estender a data final da temporada 2019/2020.