Arsenal cede empate e perde chance de se igualar aos líderes

O Arsenal desperdiçou neste domingo uma boa chance de se igualar aos líderes do Campeonato Inglês, Manchester City e Leicester, ao empatar por 1 a 1 com o Norwich, fora de casa, no fechamento da 14ª rodada da competição. O resultado deixou a equipe de Londres na quarta posição, com 27 pontos, dois atrás dos times que dividem a ponta e um atrás do Manchester United, o terceiro colocado.

No confronto, o time comandado por Arsène Wenger abriu o placar com um gol do alemão Mesut Özil, aos 30 minutos. Porém, ainda no primeiro tempo, Lewis Grabban igualou o placar aos 43 e acabou decretando o 1 a 1, já que as duas equipes não tiveram competência para movimentar o marcador na etapa final.

O resultado fez o Norwich alcançar a 16ª posição, com 13 pontos, agora três à frente da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Bournemouth, 18º colocado, que no último sábado empatou por 3 a 3 com o Everton.

LIVERPOOL VENCE

Em outro jogo que encerrou essa 14ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool sofreu, mas conseguiu aproveitar o fator campo ao vencer o Swansea por 1 a 0, em Anfield Road, para chegar aos 23 pontos na sexta posição da tabela.

Assim, a equipe se aproximou do Tottenham, que horas mais cedo empatou por 0 a 0 com o Chelsea no clássico londrino e ficou na quinta colocação, fechando a zona de classificação para a Liga Europa. Já o Swansea é apenas o 15º colocado, com 14 pontos.

O Liverpool não pôde contar pelo segundo jogo seguido com o meia brasileiro Philippe Coutinho, lesionado, enquanto Steven Gerrard, ídolo do clube que hoje defende o Los Angeles Galaxy, roubou a cena ao ir ao estádio do seu ex-time como um ilustre torcedor - ele curte as suas férias neste momento.