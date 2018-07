Arsenal cede empate e volta a tropeçar no Campeonato Inglês

O Arsenal ainda não conseguiu engrenar no Campeonato Inglês. Neste domingo, o time somou o seu segundo empate em três rodadas ao não passar da igualdade por 1 a 1 com o Leicester City, fora de casa. Assim, ficou mais distante dos líderes Chelsea e Swansea, ambos com nove pontos.

Já o Arsenal chegou aos cinco pontos e ocupa somente a sétima colocação. O Leicester, que venceu a segunda divisão do Campeonato Inglês na temporada passada, está com apenas dois pontos, em 15º lugar.

Autor do gol que assegurou a presença do Arsenal na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, Alexis Sánchez voltou a brilhar. O atacante chileno marcou o primeiro gol da partida aos 19 minutos da etapa inicial, após receber passe de Sanogo.

O time londrino, porém, ficou pouco tempo à frente no placar e cedeu o empate logo depois, aos 22 minutos, com o gol marcado por Ulloa, de cabeça, após cruzamento de Schlupp.

O Arsenal volta a entrar em campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado, em casa, diante do Manchester City. No mesmo dia, o Leicester enfrentará o Stoke City como visitante.