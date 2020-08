Arsenal confirma a contratação do atacante Willian, do Chelsea

O Arsenal anunciou nesta sexta-feira a contratação a custo zero do brasileiro Willian, de 32 anos, que encerrou o contrato com o Chelsea e assinou com os 'Gunners' pelas próximas três temporadas.

Na última temporada, o brasileiro disputou 47 partidas pelos 'Blues', com 11 gols e nove assistências. Mas o clube do sul de Londres não ofereceu ao atleta os três anos de contrato que ele desejava.

Após chegar ao Chelsea em 2013, Willian conquistou duas Premier Leagues, uma Copa da Inglaterra e uma Europa League. O meia disputou 339 partidas pelo clube, com 63 gols e 56 assistências.

Willian disputou 70 partidas pela seleção do Brasil e foi convocado para as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Conquistou a Copa América de 2019.

"Acredito que é realmente um jogador que pode fazer a diferença. Nós o observamos nos últimos meses", afirmou o técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, em um comunicado.