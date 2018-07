Arsenal confirma dia 100% para os grandes na Copa da Inglaterra

O Arsenal levou a melhor na reedição da final da Copa da Inglaterra da temporada passada. Desta vez pela terceira rodada do tradicional torneio inglês, o time de Londres venceu o Hull City por 2 a 0 e se classificou para a fase anterior à de oitavas de final. Na final de 2013, o Arsenal também havia vencido, por 2 a 1, de virada, em Wembley.

Desta vez no Emirates Stadium, o Arsenal saiu na frente com Mertesacker, de cabeça, no segundo pau, após cobrança de escanteio. Sánchez, que havia dado a assistência do primeiro gol, fez o segundo. No lance, recebeu na meia-lua e girou para bater no canto do goleiro.

Assim, todos os grandes que jogaram neste domingo avançaram na Copa da Inglaterra. Manchester City, Manchester United e Chelsea também haviam vencido, mais cedo. O sorteio da próxima fase é na segunda-feira, antes de Burnley x Tottenham e Wimbledon x Liverpool. Na terça, o Everton pega o West Ham. Dos times mais poderosos, só o Newcastle já caiu.