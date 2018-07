Arsenal confirma Mustafi e vende alemão prata no Rio-2016 ao Werder Bremen

O último dia da janela europeia de transferências foi movimentado para o Arsenal. Nesta quarta-feira, o clube informou que negociou o jovem meia-atacante Serge Gnabry, de 21 anos, ao Werder Bremen. O valor não foi revelado. Gnabry conquistou a medalha de prata olímpica no Rio-2016 com a seleção alemã.

O Arsenal também já havia confirmado Shkodran Mustafi, zagueiro contratado do Valencia e que foi campeão mundial com a Alemanha em 2014. Com os dois acordos, assim, o time tem seu elenco praticamente fechado, sobretudo após a chegada de Mustafi, que veio a Londres para complementar uma posição que tem sido prejudicada por desfalques.

"Nós precisávamos de um zagueiro por conta das lesões", explicou o técnico Arsène Wenger nesta quarta-feira. "Ele também é um jogador muito inteligente, o que foi importante para minha decisão."

"Estou muito feliz", celebrou Mustafi. "Levou algum tempo, mas finalmente estou aqui e estou feliz por dar um novo passo em minha carreira, porque acho que é um passo adiante jogar por esse clube. Espero viver grandes momentos aqui."

Outras contratações do Arsenal foram o atacante espanhol Lucas Pérez, confirmado na terça-feira, Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach), Takuma Asano (Sanfrecc Hiroshima) e Rob Holding (Bolton).