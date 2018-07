Arsenal confirma Xhaka como 1º reforço da próxima temporada

O Arsenal anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do volante Granit Xhaka como seu primeiro reforço para a próxima temporada do futebol europeu. O jogador de 23 anos de idade foi adquirido junto ao Borussia Mönchengladbach após ter ajudado a sua equipe a terminar o último Campeonato Alemão na quarta colocação.

Com 41 jogos pela seleção suíça, Xhaka irá se apresentar ao técnico Arsène Wenger e aos seus novos companheiros de time depois de defender o seu país na Eurocopa, que começa no próximo dia 10 de junho, na França.

Ao oficializar a contratação, o Arsenal disse que o atleta assinou um acordo de longo prazo, mas não revelou valores da transação. A mídia inglesa, entretanto, reportou que o clube desembolsará cerca de 30 milhões de libras (US$ 43,9 milhões) para passar a contar com o futebol do meio-campista que estava no Borussia Mönchengladbach.

Com estes valores, Xhaka se tornaria a terceira contratação mais cara do Arsenal, atrás apenas das do alemão Mesut Özil e do chileno Alexis Sánchez. E, ao comentar a o novo desafio de sua carreira, o jogador suíço ressaltou, por meio do site oficial do clube inglês: "Estou muito orgulhoso por me juntar ao Arsenal. Mal posso esperar para ir para Londres, representar este clube especial e jogar o Campeonato Inglês. Eu darei tudo para ajudar o Arsenal a ganhar troféus e fazer seus torcedores felizes".

Wenger, por sua vez, destacou que Xhaka "já vinha sendo observado há um bom tempo e agora irá adicionar qualidade ao plantel" do time inglês. O comandante também lembrou que o atleta já tem "boa experiência na Liga dos Campeões e na Bundesliga" e o qualificou como um "jogador empolgante".

Mais novo reforço do Arsenal, Xhaka está se preparando para a Eurocopa junto com a seleção do seu país depois de ter sido incluído em uma pré-convocação de 28 jogadores para a Eurocopa. A Suíça integra o Grupo A da competição continental, que também conta com a anfitriã França, a Romênia e a Albânia. A estreia no torneio será contra os albaneses, no dia 11 de junho.