Arsenal consegue vitória sobre o Newcastle e volta à liderança no Inglês

NEWCASTLE - O Arsenal reassumiu a liderança do Campeonato Inglês neste domingo. Mesmo atuando fora de casa e encontrando muita dificuldade, a equipe de Arsène Wenger derrotou o Newcastle por 1 a 0, com gol de Giroud no segundo tempo, e ultrapassou o Manchester City, que havia chegado à ponta provisória ao vencer o Crystal Palace no sábado.

O resultado levou o Arsenal a 42 pontos, contra 41 do City, agora segundo colocado. O time londrino volta a campo no dia 1.º de janeiro, quarta-feira, para pegar o Cardiff City em casa. Já o Newcastle estacionou nos 33 pontos, na sétima colocação, e pegará o West Bromwich, fora de casa, também na quarta.

A partida deste domingo foi bastante equilibrada, digna de duas equipes da parte de cima da tabela. O Arsenal, no entanto, ficava mais com a bola e conseguiu traduzir essa superioridade na posse em gol aos 20 minutos. Após falta cobrada da intermediária, pelo lado esquerdo, Giroud desviou e marcou.

O gol deu mais espaço ao Arsenal, que perdeu grande chance pouco depois. Walcott recebeu na área e parou no goleiro. No rebote, ele mesmo tentou por cobertura, mas a zaga tirou em cima da linha. A sobra dessa vez ficou com Giroud, que bateu para fora mesmo com o gol vazio. O time londrino sofreu poucos sustos, sendo o maior deles em um erro de Szczesny, no qual o goleiro tentou bater para frente, mas a bola acertou o rosto de Remy e quase entrou.

No outro jogo já encerrado do dia pelo Inglês, o Everton também teve muito trabalho, mas derrotou o Southampton por 2 a 1, em casa. Coleman abriu o placar para os anfitriões logo aos nove minutos e deu a impressão de que o jogo seria fácil. No segundo tempo, no entanto, Gaston Ramírez empatou. O triunfo só foi selado aos 29 minutos, quando Lukaku recebeu passe e bateu com categoria para marcar.

O resultado fez o Everton subir para 35 pontos, na quinta posição, que lhe daria uma vaga na Liga Europa. A equipe enfrentará na quarta o Stoke City, fora de casa. Já o Southampton é o nono na tabela, com 28 pontos, e volta a campo na quarta para pegar o Chelsea, em casa.