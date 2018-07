Arsenal contrata Giroud, atacante da seleção francesa, por R$ 42 milhões

LONDRES - O Arsenal confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Olivier Giroud, do Montpellier, que defendeu a França nesta Eurocopa, cujas semifinais começam na quarta. O jogador de 25 anos teve a sua transferência fechada na última segunda em um acordo de cerca de 13 milhões de libras (cerca de R$ 42 milhões), dois dias depois de a seleção francesa ter sido eliminada pela Espanha nas quartas de final da competição continental.

Giroud, que fez apenas três breves participações em jogos desta Euro entrando durante partidas da França, foi o artilheiro do Montpellier na última temporada, com 21 gols em 36 jogos, e se sagrou campeão francês pelo clube.

"Ele tem uma boa presença física e é excepcional pelo alto, com uma grande ética de trabalho", afirmou o técnico Arsène Wenger, nesta terça, ao justificar a contratação. "Nós estamos animados com o fato de Olivier se juntar a nós e ele nos dará uma dimensão adicional às nossas opções de ataque para a próxima temporada", completou.

O Arsenal informou que Giroud assinou um contrato de "longo prazo", sem revelar o tempo do compromisso, e o jogador festejou a sua transferência para a equipe inglesa, onde será comandado pelo também francês Wenger. Ele chega como nova esperança do clube que não conquista o Campeonato Inglês desde 2004 e qualquer outro troféu desde 2005, quando faturou a Copa da Inglaterra.

"Eu fui atraído pela filosofia do futebol do clube e pelo toque de Wenger neste clube. Eu sempre admirei o Arsenal com a sua grande história e reputação, e agora espero conseguir grandes coisas aqui", projetou o atacante, que também disse estar realizando um sonho ao poder atuar no futebol da Inglaterra.

"Estou contente por estar aqui no Arsenal e por fazer parte de um dos grandes times do futebol inglês. É uma enorme satisfação participar deste grande clube e é um sonho desde quando eu era jovem jogar no Campeonato Inglês", completou.