Arsenal contrata jovem japonês Miyaichi

Miyaichi, de 18 anos, deverá competir no torneio de futebol de escolas de ensino médio do Japão, onde ele representa a Chukyodai Chuyko High School, e se mudará para Londres no próximo ano.

"Estou feliz que Ryo se juntará a nós no novo ano. Ele fez testes conosco no verão e tem habilidade natural que atraiu muitos clubes em todo o mundo", disse o gerente do Arsenal Arsene Wenger ao site do clube na Internet.

(Reportagem de Neil Maidment)