Arsenal de Sarandi vence Belgrano é campeão argentino pela primeira vez

BUENOS AIRES - O futebol argentino tem um novo campeão. É o Arsenal de Sarandi, mais jovem dentre os times da primeira divisão, que neste domingo faturou o título do torneio Clausura, o primeiro de sua história, depois de vencer o Belgrano por 1 a 0. O Boca Juniors, que também sonhava com a taça, usou time reserva e perdeu por 3 a 1 para o All Boys.

O gol do título foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo de jogo no Estádio Julio Grondona, pelo zagueiro Lisandro López, de 22 anos. A casa do time do Sarandi homenageia o presidente da Federação Argentina de Futebol, que está há no poder há 33 anos. Ele é fundador do Arsenal, que neste ano completa 55 anos de existência.

O Arsenal chegou à última rodada com a mesma pontuação do Tigre, que perdeu a oportunidade de forçar um jogo desempate ao empatar em 2 a 2 com o Independiente, em seu estádio. O resultado pelo menos livrou o Tigre de uma curiosa possibilidade de rebaixamento, que na Argentina é definido pela média de pontos nos últimos três anos. Olimpo e Banfield caíram.

Outro time que tinha chances de título era o Boca Juniors. Como precisava de uma combinação de resultados, o time de Buenos Aires entrou em campo com um time reserva para visitar o All Boys, já pensando na decisão da Libertadores contra o Corinthians. Sem força, foi derrotado por 3 a 1.