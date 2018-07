Arsenal decepciona e perde de virada para o Watford pelo Inglês

O Arsenal segue decepcionando o seu torcedor na temporada 2017/2018 do futebol europeu. Neste sábado, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o time londrino até abriu vantagem, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu por 2 a 1 para o Watford, fora de casa.

+Gabriel Jesus faz 2 na goleada do City

A derrota deixou o Arsenal com 13 pontos, na sexta colocação no Inglês. E se o time londrino decepciona, o Watford, que conta no seu elenco com os brasileiros Gomes e Richarlison, é uma das surpresas deste começo do Inglês, tanto que agora está na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, em quarto lugar, com 15 pontos.

O Arsenal até começou bem a partida, mesmo como visitante, no Vicarage Road Stadium, e abriu o placar aos 37 minutos, com o gol marcado de cabeça pelo alemão Mertesacker após cobrança de escanteio de Xhaka.

Na etapa final, o Watford arrancou a igualdade após uma marcação duvidosa da arbitragem, que marcou pênalti em Richarlison, com a cobrança sendo convertida por Troy Deeney, aos 26 minutos. E o gol da virada saiu nos acréscimos, sendo marcado por Tom Cleverley, aos 47, após bate-rebate na grande área.

O próximo compromisso do Arsenal será pela Liga Europa, na próxima quinta-feira, quando vai visitar o Estrela Vermelha, em Belgrado. Já o Watford folga no meio de semana e só atuará no próximo sábado, diante do Chelsea, no Stamford Bridge.