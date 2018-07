Arsenal derrapa e Van Persie ajuda Manchester United a vencer

A equipe do Arsenal chegou atrasada ao St Mary's Stadium e chegou a virar o placar com gols de Olivier Giroud e Santi Cazorla, mas Adam Lallana garantiu o empate para o time da casa.

Na estreia de Juan Mata, o Manchester United contou com a ajuda de Van Persie, que fez sua primeira partida desde 10 de dezembro após se recuperar de lesão.

O atacante holandês abriu o marcador, antes de Ashley Young garantir os três pontos no Old Trafford.

Em outro jogo da rodada o Liverpool fez 4 x 0 no Everton.

O Arsenal, que teve Mathieu Flamini expulso no segundo tempo, está dois pontos à frente do Manchester City e três do Chelsea, mas pode cair para o terceiro lugar se os dois rivais venceram na quarta-feira.

O Manchester United permanece em sétimo, agora a 12 pontos da liderança.

(Reportagem de Toby Davis)