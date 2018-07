Arsenal derrota o Barcelona de virada por 2 x 1

A equipe do Barcelona dominou a posse de bola com passes maravilhosos e mereceu abrir o placar com David Villa aos 26 minutos.

No primeiro tempo, o Barcelona teve 61 por centro da posse de bola. Somente Xavi realizou 57 passes, com 86 por cento de acerto.

Os espanhóis poderiam ter feito mais três ou quatro gols. O argentino Lionel Messi desperdiçou chances claras, e o Arsenal acabou empatando aos 33 minutos do segundo tempo, quando Robin van Persie arrancou pelo lado esquerdo e chutou, sem ângulo, entre o goleiro Victor Valdes e a trave.

O Arsenal, que perdeu por 6 x 3 na soma das duas partidas das quartas de final na temporada passada, conseguiu marcar o segundo a sete minutos do final através de Andrei Arshavin, depois de um rápido contra-ataque.