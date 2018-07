Arsenal derrota o Manchester City e fatura a Supercopa

O Arsenal fez bonito na abertura oficial da temporada 2014/2015 do futebol inglês. Neste domingo, no Estádio de Wembley, o time londrino, atual campeão da Copa da Inglaterra, conquistou o título da Supercopa da Inglaterra, disputada em partida única, ao derrotar por 3 a 0 o Manchester City, o atual vencedor do Campeonato Inglês.

Assim, o Arsenal conquistou pela 13ª vez na sua história o título da Supercopa da Inglaterra - o time havia sido campeão pela última vez em 2004. Para isso, a equipe do técnico Arsène Wenger se aproveitou dos vários desfalques do Manchester City, que não contou com os argentinos Zabaleta, Demichelis e Agüero, o brasileiro Fernandinho e o belga Kompany, além dos recém-contratados Sagna e Lampard.

Campeãs mundiais pela Alemanha no Brasil, Mertesacker, Özil e Podolski desfalcaram o Arsenal neste domingo. Mas a equipe de Londres entrou em campo com uma formação mais próxima da ideal para a temporada europeia, incluindo o recém-contratado Alexis Sanchez.