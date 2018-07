Arsenal derrota Stoke e assume liderança do Inglês

LONDRES - O meia Mesut Ozil já começa a fazer valer os 50 milhões de euros que o Arsenal pagou ao Real Madrid para contratá-lo na última janela de transferências. Neste domingo, o jogador alemão teve participação decisiva no triunfo por 3 a 1 sobre o Stoke, no Emirates Stadium, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês, que colocou o time na liderança do torneio nacional.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 12 pontos. Agora, a equipe torce contra o rival Tottenham, que soma nove pontos, mas pode assumir a primeira colocação do Campeonato Inglês. Para isso, no entanto, o time precisa vencer o Cardiff, fora de casa, por mais de dois gols de diferença ainda neste domingo. Já o Stoke segue com sete pontos, na zona intermediária da classificação do torneio.

Neste domingo, Ozil não marcou nenhum gol, mas teve participação decisiva nos três marcados pelo Arsenal. No primeiro deles, Ramsey aproveitou rebote dado pelo goleiro Begovic após finalização do alemão, aos cinco minutos da etapa inicial. Cameron empatou aos 26 minutos para o Stoke.

Porém, Ozil voltou a aparecer e ajudar o Arsenal a triunfar. O meia alemão deu passes para os gols marcados por Mertesacker, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Sagna, aos 27 minutos da segunda etapa. Também neste domingo, fora de casa, o Swansea derrotou o vice-lanterna Crystal Palace por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Michu e Dyer.