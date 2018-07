Arsenal deve utilizar japonês na próxima temporada

Wenger, que treinou o Nagoya Grampus Eight, do Japão, antes de assumir o Arsenal em 1996, disse que o clube vai tentar conseguir uma licença de trabalho britânica para o jogador. "É bom o suficiente. Ele sabe como usar o seu ritmo e ele é um jogador inteligente", afirmou Wenger sobre o atacante.

Miyaichi jogou pela seleção sub-17 no Japão no Mundial de 2009, mas ainda não foi convocado para defender a equipe principal. "Parece um garoto muito promissor e todos que foram vê-lo ficaram extremamente impressionado com ele".