Arsenal dispensa Brooklyn, filho do ex-jogador David Beckham

O Arsenal dispensou Brooklyn, filho do ex-jogador David Beckham. A garoto atuava no Sub-16 da equipe inglesa, que avisou que não estava disposta a oferecer um contrato profissional para o rapaz. Agora, ele terá de procurar outro clube, mas sabe que poderá contar com a ajuda do pai, que fez história no futebol na Inglaterra e no Manchester United.

O menino chegou ao clube com 15 anos, no início da temporada, no meio do ano passado. Ele treinava na academia de Hale End, mas acabou não chamando a atenção da comissão técnica da equipe. Tanto que não chegou sequer a ser convocado para um torneio no Catar.

Se seu primogênito não está tendo o sucesso esperado, o mesmo não se pode dizer de outro filho de Beckham, o menino Cruz, de 10 anos. Ele treina nas categorias de base do Arsenal e já é visto como uma grande promessa por causa de seu talento.