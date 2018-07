Arsenal e Chelsea duelarão na semi da Copa da Liga Inglesa; City pega 'zebra'

Momentos depois da definição dos últimos dois classificados para as semifinais da Copa da Liga Inglesa, a organização do torneio realizou o sorteio dos dois confrontos da próxima fase da competição nesta quarta-feira. Foi definido que Arsenal e Chelsea farão um clássico londrino, enquanto o Manchester City encara a "zebra" Bristol City na luta por uma vaga na decisão.

O principal confronto será mesmo o clássico entre Arsenal e Chelsea. O time de Arsène Wenger garantiu-se nas semifinais na última terça, ao derrotar o West Ham por 1 a 0. Já os comandados de Antonio Conte chegam para a partida após um emocionante duelo diante do Bournemouth, em que buscaram o triunfo por 2 a 1, nesta quarta, já nos acréscimos.

Quem também suou para se classificar às semifinais foi o City. Na última terça, a equipe ficou no empate por 1 a 1 diante do Leicester, fora de casa, e precisou da disputa de pênaltis para avançar. Agora, duelarão com a maior surpresa da competição, o Bristol. O time da segunda divisão passou nesta quarta pelo Manchester United por 2 a 1, com gol marcado por Korey Smith já aos 47 minutos do segundo tempo.

Dos quatro sobreviventes na competição, o Bristol é o único que nunca a conquistou e luta para ir à sua primeira final. Destes, o Chelsea é o maior vencedor, com cinco títulos, enquanto o Manchester City tem quatro e o Arsenal, dois.

Vale lembrar que somente nesta fase, de semifinais, a competição é disputada em jogos de ida e volta, que acontecerão nos dias 8 e 22 de janeiro. Chelsea e Arsenal iniciam o confronto em Stamford Bridge e decidem no Emirates Stadium. Já o Manchester City recebe o Bristol City na ida, no Etihad Stadium, e decide a vaga fora.