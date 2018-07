Arsenal e City jogam na China no dia da abertura de Londres-2012

Os rivais ingleses afirmaram que suas equipes principais jogarão uma partida na inaugural 'Copa da China' no dia 27 de julho seis horas e meia antes do início da cerimônia de abertura em Londres.

"É apropriado que dois clubes ingleses joguem entre si no dia da abertura das Olimpíadas de Londres 2012, no estádio em que ocorreu os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008", disse o principal executivo do Arsenal, Ivan Gazidis, em um comunicado.

Será o segundo ano consecutivo que o time do Arsenal viaja para a China fora da temporada. No ano passado, a equipe jogou também na Malásia.

O City jogou na China em 2006, quando visitou Xangai com um time que incluía o chinês Sun Jihai. Esta, no entanto, é a primeira participação do clube de propriedade de Abu Dhabi em Pequim.