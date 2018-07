Arsenal é eliminado da Copa da Inglaterra pelo Blackburn

A aposta do técnico Arsène Wenger, de deixar de for a vários jogadores da escalação principal contra o rival da segunda divisão saiu pela culatra. Colin Kazim-Richards conferiu aos 27 minutos do segundo tempo e levou o Rovers às quartas de final da competição.

Tomas Rosicky foi o que mais chegou perto do gol para o Arsenal, com um petardo contra o travessão. O Rovers teve que suportar uma pressão furiosa no final mas se aguentou, desencadeando uma onda de vaias.

Diante da perspectiva intimidante de enfrentar o Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, nas oitavas de final da Liga dos Campeões na semana que vem, o Arsenal vislumbra uma oitava temporada sucessiva sem títulos. O clube foi eliminado da Copa da Liga Inglesa nos pênaltis pelo Bradford, time da quarta divisão, em dezembro.

Em um dia morno na Copa da Inglaterra, as esperanças que o Luton Town tinha de se tornar o primeiro time da última divisão a chegar às quartas de final em 99 anos terminaram com a derrota por 3 x 0 para o Millwall.

Ainda neste sábado, o Oldham Athletic tentará repetir contra o Everton seu feito da quarta rodada, quando eliminou o Liverpool.

O Manchester City enfrenta o Leeds United no domingo, quando o campeão Chelsea joga sua reprise da quarta rodada contra o Brentford.